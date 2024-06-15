Столтенберг: НАТО не досягло консенсусу щодо вступу України, зате щодо зброї – так

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Країни-члени НАТО досі не досягли згоди щодо запрошення України до блоку, заявив в ефірі телемарафону генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Водночас є рішення стосовно військової допомоги Україні.

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"Усі ми погоджуємося із тим, що Україна стане країною-членом НАТО. Ми підтримуємо рух України до Альянсу <...> Проте для надання запрошення потрібен консенсус, а ми поки що його не досягли. Водночас ми досягли консенсусу стосовно надання військової допомоги Україні. Потрібно працювати у цьому напрямку", – сказав він.

Столтенберг запевнив, що НАТО вже робить висновки з російсько-української війни. Зокрема, це стосується того, що Альянсу потрібно збільшити запаси озброєння, адже після закінчення холодної війни їх скоротили.

2 червня 2024 року Столтенберг заявив, що в НАТО не прогнозують помсти зі сторони Росії на те, що Альянс передає Україні сучасне озброєння.

12 червня він сказав, що на саміті у Вашингтоні очікує погодження партнерами плану довгострокових фінансових зобов’язань щодо України.

13 червня генсек сказав, що США повинні забезпечити половину коштів для фонду НАТО із закупівель зброї для України – зокрема йдеться про $40 млрд на рік.

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