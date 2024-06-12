Венгрия не будет принимать участие в решениях НАТО по Украине и не станет блокировать их

Об этом венгерский премьер договорился с генсеком НАТО Столтенбергом во время визита последнего в Венгрию

Йенс Столтенберг и Виктор Орбан (Фото: ЕРА / Zoltan Fischer)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не станет блокировать их. Об этом сообщают Barron's и Bloomberg.

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"Никто из венгерских чиновников не будет участвовать в этой деятельности [решениях НАТО по Украине], и никакие венгерские средства не будут использованы, чтобы поддерживать Украину. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", – заявил Столтенберг.

Венгерский лидер объяснил, что не выступает против НАТО и остается его "лояльным" членом. Однако "миротворческое" видение Будапешта относительно российско-украинской войны не совпадает с позицией союзников по блоку.

Генсек НАТО добавил, что принимает позицию Орбана.

24 мая 2024 года Орбан заявил, что его страна работает над переоценкой своего членства в Альянсе. По его словам, юристы и офицеры "работают, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО вне территории Альянса".

27 мая министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что 41% всех решений Евросоюза по Украине блокирует Венгрия.

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