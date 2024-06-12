Орбан пообіцяв: Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України й не блокуватиме їх

Про це угорський прем'єр домовився з генсеком НАТО Столтенбергом під час візиту останнього до Угорщини

Єнс Столтенберг та Віктор Орбан (Фото: ЕРА / Zoltan Fischer)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр Угорщини Віктор Орбан домовилися, що Будапешт не братиме участі в майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не блокуватиме їх. Про це повідомляють Barron's та Bloomberg.

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"Ніхто з угорських посадовців не братиме участі у цій діяльності [рішеннях НАТО щодо України], і жодні угорські кошти не будуть використані, щоб підтримувати Україну. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", – заявив Столтенберг.

Угорський лідер пояснив, що не виступає проти НАТО і залишається його "лояльним" членом. Проте "миротворче" бачення Будапешта щодо російсько-української війни не збігається з позицією союзників з блоку.

Генсек НАТО додав, що приймає позицію Орбана.

24 травня 2024 року Орбан заявив, що його країна працює над переоцінкою свого членства в Альянсі. За його словами, юристи й офіцери "працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство таким чином, щоб їй не довелося брати участі у діях НАТО за межами території Альянсу".

27 травня міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс заявив, що 41% усіх рішень Євросоюзу щодо України блокує Угорщина.

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