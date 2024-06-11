У "Бухарестській дев’ятці" планують обмежити участь Угорщини у наступних зустрічах – FT

Дискусії щодо виключення Угорщини є "дуже серйозними", заявив один зі співрозмовників видання

Віктор Орбан (Фото: EPA)

У "Бухарестській дев’ятці", форматі безпекової співпраці держав Центрально-Східної Європи, нібито обговорюють шляхи обмеження участі Угорщини у майбутніх зустрічах. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на неназваних співрозмовників серед дипломатів європейських країн.

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У матеріалі йдеться, що "Бухарестська дев’ятка" була заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері, до її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів держав, міністрів закордонних справ та очільників оборонних відомств.

Співрозмовники Financial Times стверджують, що на останніх зустрічах Угорщина накладала вето на спільні підсумкові комюніке, де були згадки про збільшення військової допомоги Україні чи підтримку її майбутнього членства в НАТО.

11 червня лідери "Бухарестської дев’ятки" зустрінуться в Ризі, туди прибуде також генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Угорці знову почали вимагати змін до проєкту комюніке, яке інші країни вже підтримали, пишуть журналісти.

Один зі співрозмовників зазначив, що дискусії щодо виключення Угорщини є "дуже серйозними". Він припустив, що це остання зустріч у такому складі.

Інший співрозмовник Financial Times поділився, що під час останніх зустрічей були "складні дискусії". За його словами, майбутні зустрічі буде "дуже складно організувати, якщо атмосфера не стане більш конструктивною".

24 травня прем’єр Угорщини Орбан заявив, що його країна працює над переоцінкою свого членства в Альянсі. За його словами, юристи й офіцери "працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство таким чином, щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу".

27 травня міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс заявив, що 41% усіх рішень Євросоюзу щодо України блокує Угорщина.

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