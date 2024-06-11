В "Бухарестской девятке" планируют ограничить участие Венгрии в следующих встречах – FT

Дискуссии по исключению Венгрии "очень серьезные", заявил один из собеседников издания

Виктор Орбан (Фото: EPA)

В "Бухарестской девятке", формате сотрудничества в сфере безопасности государств Центрально-Восточной Европы, якобы обсуждают пути ограничения участия Венгрии в будущих встречах. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников среди дипломатов европейских стран.

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В материале говорится, что "Бухарестская девятка" была основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров государств, министров иностранных дел и глав оборонных ведомств.

Собеседники Financial Times утверждают, что на последних встречах Венгрия накладывала вето на общие итоговые коммюнике, где были упоминания об увеличении военной помощи Украине или поддержке ее будущего членства в НАТО.

11 июня лидеры "Бухарестской девятки" встретятся в Риге, туда прибудет также генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Венгрии снова потребовали изменений в проект коммюнике, которое другие страны уже поддержали, пишут журналисты.

Один из собеседников отметил, что дискуссии по исключению Венгрии "очень серьезные". Он предположил, что это последняя встреча в таком составе.

Другой собеседник Financial Times поделился, что в ходе последних встреч были "сложные дискуссии". По его словам, предстоящие встречи будет "очень сложно организовать, если атмосфера не станет конструктивнее".

24 мая премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна работает над переоценкой своего членства в Альянсе. По его словам, юристы и офицеры "работают, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО вне территории Альянса".

27 мая министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что 41% всех решений Евросоюза по Украине блокирует Венгрия.

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