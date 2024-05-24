Орбан заявив, що Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над переоцінкою свого членства в Альянсі. З такою заявою угорський прем’єр виступив в ефірі державного радіо, передає Bloomberg.
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За його словами, угорські військові чиновники та юристи вже працюють над створенням нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО.
"Наші юристи й офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу", – наголосив Орбан.
У матеріалі Bloomberg зазначається, що заява угорського прем’єра прозвучали в той момент, коли Альянс готує пакет підтримки для України, щоб представити його на липневому саміті у Вашингтоні. За даними журналістів, ці заходи можуть включати посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації постачань озброєння і навчання для українських військових.
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