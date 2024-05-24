Орбан заявив, що Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО

Угорський прем'єр зазначив, що країна створює нову концепцію, яка б відрізняла її від інших держав Альянсу

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над переоцінкою свого членства в Альянсі. З такою заявою угорський прем’єр виступив в ефірі державного радіо, передає Bloomberg.

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За його словами, угорські військові чиновники та юристи вже працюють над створенням нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО.

"Наші юристи й офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу", – наголосив Орбан.

У матеріалі Bloomberg зазначається, що заява угорського прем’єра прозвучали в той момент, коли Альянс готує пакет підтримки для України, щоб представити його на липневому саміті у Вашингтоні. За даними журналістів, ці заходи можуть включати посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації постачань озброєння і навчання для українських військових.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

21 квітня Орбан заявив, що західні країни нібито перебувають "за крок до відправлення військ в Україну".

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