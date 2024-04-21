Орбан вважає, що Захід "за крок до відправлення військ в Україну"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що західні країни нібито перебувають "за крок до відправлення військ в Україну". У Facebook він заявив, що не дозволить втягнути в це свою країну.

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"Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем", – написав Орбан.

За його словами, європейські лідери нібито "занурились" у російсько-українську війну, сприймаючи її як "власну".

Угорський прем'єр акцентував, що з початку повномасштабного вторгнення йшлося лише про відправлення шоломів, згодом дійшло до "жорстких санкцій, передачі літаків і мільярдів євро".

"Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО", – висловився він.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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