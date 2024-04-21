Орбан вважає, що Захід "за крок до відправлення військ в Україну"
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що західні країни нібито перебувають "за крок до відправлення військ в Україну". У Facebook він заявив, що не дозволить втягнути в це свою країну.
"Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем", – написав Орбан.
За його словами, європейські лідери нібито "занурились" у російсько-українську війну, сприймаючи її як "власну".
Угорський прем'єр акцентував, що з початку повномасштабного вторгнення йшлося лише про відправлення шоломів, згодом дійшло до "жорстких санкцій, передачі літаків і мільярдів євро".
"Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО", – висловився він.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
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