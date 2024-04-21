Орбан считает, что Запад "в шаге от отправки войск в Украину"

Виктор Орбан (Фото: ЭРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что западные страны якобы находятся "в шаге от отправки войск в Украину". В Facebook он заявил, что не позволит вовлечь в это свою страну.

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"Деньги, деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а даже ухудшается. Мы в шаге от того, чтобы Запад ввел войска в Украину. Это водоворот войны, который может затащить Европу в глубину. Брюссель играет с огнем", – написал Орбан.

По его словам, европейские лидеры якобы "погрузились" в российско-украинскую войну, воспринимая ее как "собственную".

Венгерский премьер акцентировал, что с начала полномасштабного вторжения речь шла только об отправке шлемов, впоследствии дошедшая до "жестких санкций, передачи самолетов и миллиардов евро".

"Мы, венгры, знаем, что такое война. Нам этого достаточно. Я убежден, что мы должны держаться в стороне от этой войны. Это не наша война. Мы не хотим войны и не хотим, чтобы Венгрия снова стала игрушкой великих государств. Поэтому мы должны выступать за мир – дома, в Брюсселе, Вашингтоне, ООН и НАТО", – высказался он.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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