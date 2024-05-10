Орбан заявив, що Угорщина підтримує китайський мирний план для України

Прем'єр-міністр Угорщини сказав, що Європа знаходиться "на боці війни"

Віктор Орбан та Сі Цзіньпін (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Угорщина підтримує так званий мирний план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. Про це завив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Будапешті, цитує Hirado.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Сьогодні Європа на боці війни, єдиним винятком є ​​Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів, а також підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир", – заявив Орбан.

Угорський прем’єр зазначив, що Китай є одним зі стовпів нового світового порядку. За його словами, Будапешт підтримує мирну ініціативу, представлену лідером Китаю.

У лютому 2023 року Китай оприлюднив так званий мирний план щодо України, який складається з 12 пунктів. У ньому йдеться про повагу до територіальної цілісності країн і лунає заклик до переговорів.

16 квітня 2024 року Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії.

2 травня Єрмак сказав, що відсутність РФ на саміті миру у Швейцарії є принциповим для України, проте робиться все для того, щоб був присутній Китай.

Читайте також: Сі прибув із візитом до Угорщини. Орбан з дружиною зустріли його в аеропорту – фото