Орбан заявил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план для Украины

Премьер-министр Венгрии сказал, что Европа находится "на стороне войны"

Виктор Орбан и Си Цзиньпин (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Венгрия поддерживает так называемый мирный план Китая по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином в Будапеште, цитирует Hirado.

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"Сегодня Европа на стороне войны, единственным исключением является Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддерживает все международные усилия, направленные на мир", – заявил Орбан.

Венгерский премьер отметил, что Китай является одним из столпов нового мирового порядка. По его словам, Будапешт поддерживает мирную инициативу, представленную лидером Китая.

В феврале 2023 года Китай обнародовал так называемый мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов. В нем говорится об уважении к территориальной целостности стран и звучит призыв к переговорам.

16 апреля 2024 года Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России.

2 мая Ермак сказал, что отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии является принципиальным для Украины, однако делается все для того, чтобы присутствовал Китай.

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