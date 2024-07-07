Членство України в НАТО не є предметом обговорення, процес незворотний – президент Естонії
Президент Естонії Алар Каріс вважає майбутній вступ України в НАТО незворотним процесом. Як передає ERR, про це він заявив під час пресконференції у Вільнюсі з литовським колегою Гітанасом Науседою.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Найважливішими темами саміту НАТО 9-11 липня 2024 року Каріс назвав "повну, довгострокову та ефективну підтримку України як під час, так і після війни", а також зміцнення обороноздатності НАТО та готовність протистояти російській загрозі.
"Альянс повинен надіслати сильний меседж, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Членство України в НАТО не є предметом обговорення, процес набуття членства є незворотним", – сказав він.
За словами Каріса, нав'язаний мир може бути лише тимчасовим, а агресор має нести відповідальність.
"Якщо територіальна цілісність і суверенітет України не будуть поважатися, це призведе до нових і масштабніших війн у майбутньому. Росія та інші агресори від цього тільки наберуться сміливості для наступу", – сказав президент Естонії.
Тому, на його думку, "єдина стратегія, яка працює зараз", – це максимально підтримувати Україну. Він наголосив, що НАТО успішно подолало минулі коливання щодо військової допомоги Україні – і не повинно бути обмежень для подальшої допомоги.
Каріс також прогнозує, що у наступне десятиліття Росія буде ще небезпечнішою, ніж у минуле, і тому Альянс має готуватись до цього.
- 4 липня Зеленський анонсував, що Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Зокрема мають бути рішення щодо посилення української ППО.
- Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.
Читайте також: Генсек НАТО про переговори з Росією: Ми не можемо допустити Мінська-3