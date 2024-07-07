Президент Эстонии: Членство Украины в НАТО - не предмет обсуждения, процесс необратим

По мнению Алара Кариса, "единственная работающая сейчас стратегия" – это максимально поддерживать Украину и удержаться от ограничений в военной помощи

Алар Карис (фото – ЕРА)

Президент Эстонии Алар Карис считает будущее вступление Украины в НАТО необратимым процессом. Как передает ERR, об этом он заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Важнейшими темами саммита НАТО 9-11 июля 2024 года Карис назвал "полную, долгосрочную и эффективную поддержку Украины как во время, так и после войны", а также укрепление обороноспособности НАТО и готовность противостоять российской угрозе.

"Альянс должен послать сильный месседж, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не является предметом обсуждения, процесс обретения членства необратим", – сказал он.

По словам Кариса, навязанный мир может быть только временным, а агрессор должен нести ответственность.

"Если территориальная целостность и суверенитет Украины не будут уважаться, это приведет к новым и масштабным войнам в будущем. Россия и другие агрессоры от этого только наберутся смелости для наступления", – сказал президент Эстонии.

Поэтому, по его мнению, "единственная работающая сейчас стратегия" – это максимально поддерживать Украину. Он подчеркнул, что НАТО успешно преодолело прошлые колебания по военной помощи Украине – и не должно быть ограничений для дальнейшей помощи.

Карис также прогнозирует, что в следующее десятилетие Россия будет опаснее, чем в прошлое, и поэтому Альянс должен готовиться к этому.

4 июля Зеленский анонсировал, что Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности во время саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. В частности должны быть решения по усилению украинской ПВО.

В преддверии саммита НАТО Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.

Читайте также: Генсек НАТО о переговорах с Россией: Мы не можем допустить Минск-3