Президент Эстонии прогнозирует, что в следующее десятилетие Россия будет еще опаснее

Алар Карис призвал НАТО готовиться к еще более враждебному поведению России

Алар Карис (фото – ЕРА)

НАТО должно быть готово к тому, что Россия в следующее десятилетие будет более опасна, чем в предыдущее, и поэтому союзники по Альянсу должны рассмотреть вопрос об увеличении своих расходов на оборону до 3% валового внутреннего продукта вместо 2%. Такую позицию высказал президент Эстонии Алар Карис во время пресс-конференции в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

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Лидеры двух стран встретились для обсуждения сотрудничества, региональной безопасности и подготовки к саммиту НАТО на следующей неделе.

По словам Кариса, очевидно, что Россия будет оставаться серьезнейшей военной угрозой для НАТО еще очень долго.

"В следующее десятилетие Россия будет враждебнее, чем в прошлом. НАТО должно быть к этому готово. Для этого у НАТО есть хорошие планы коллективной обороны, которые должны быть наполнены необходимыми силами и системами вооружений", – сказал Карис.

Он подчеркнул, что это требует от Альянса больших расходов на оборону, поскольку становится все более очевидным, что 2% ВВП каждого союзника может быть недостаточно.

"Нам нужно обсудить повышение амбициозных расходов на оборону до 2,5% или 3%", – сказал он.

По словам Кариса, также важно усиление противовоздушной обороны НАТО.

"Эстония готова получить дополнительные истребители союзников и системы противовоздушной обороны на ротационной основе, как было договорено в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе", – добавил он.

27 июня Украина подписала соглашение о безопасности с Эстонией.

6 июля стало известно, что обещанные Эстонией системы противовоздушной обороны малой дальности Mistral и ракеты уже доставлены в Украину.

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