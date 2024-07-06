Эстония передала Украине "Мистрали" – ЗРК малой дальности с ракетами

Mistral (Фото: Минобороны Эстонии)

Переданные Эстонией системы противовоздушной обороны малой дальности Mistral и ракеты уже доставлены в Украину, сообщило эстонское Министерство обороны.

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"Продолжим поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы можем остановить российскую агрессию", – написало ведомство.

Количество переданных вооружений не указывается.

Mistral – зенитный ракетный комплекс с пассивной головкой самонаведения для впечатления вертолетов и самолетов на низких высотах (до 3 километров). Комплекс есть как в портативном варианте (ПЗРК), так и на стартовых платформах для установки на транспорт, суда и вертолеты. Существуют разные варианты "мистралей".

Максимальная скорость ракеты комплекса – 800 метров в секунду, дальность стрельбы – 500 метров – 6 километров. Длина ракеты – около 1,9 м, диаметр – 9 сантиметров, а масса – около 19 килограммов (из них 3 кг боевой части). Поражение – с 1800 шариками вольфрамового сплава.

Масса пусковой установки составляет 24 кг. Mistral был разработан во Франции компанией MBDA, в 1987 принят на вооружение в этой стране, а в 2000 на вооружение был принят Mistral 2.

Передачу "мистралей" Эстония анонсировала 11 июня.

В апреле 2022 года Норвегия передала около 100 ракет Mistral.

27 июня Украина заключила соглашения о безопасности с Эстонией, Литвой и Евросоюзом.

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