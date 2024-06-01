Премьер Эстонии: У нас нет "плана Б" на случай победы России в войне

Кая Каллас подчеркнула, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП

Кая Каллас (Фото: EPA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у ее страны нет "плана Б" в случае поражения Украины в войне против России. Об этом она сообщила в интервью изданию BBC.

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Она подчеркнула, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП и призвала союзников поступать так же.

"Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина бы победила", — отметила Каллас.

У премьера Эстонии спросили, есть ли у страны "план Б" на случай, если Украина проиграет войну против РФ.

"У нас нет "плана Б" на случай победы России, потому что тогда мы перестанем сосредотачиваться на "плане А". Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа в Украине – это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже без территории, это победа, потому что она будет размещена под зонтиком НАТО", – сказала Каллас.

24 января в Пентагоне заявили, что угроза поражения Украины в войне против России реальна в случае прекращения военной помощи Киеву.

18 апреля Шмыгаль заявил: если Украина потерпит поражение в войне против России, то это может привести к началу третьей мировой войны.

18 мая Каллас сказала, что страх мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме. По ее словам, российский диктатор Путин хочет, чтобы мир боялся и не помогал Украине.

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