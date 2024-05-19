Прем’єрка Естонії вважає, що достатній підтримці України з боку світу перешкоджає страх

Каллас зазначила, що Путін хоче, щоб світ боявся і не підтримував Україну

Кая Каллас (Фото: EPA)

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що страх заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі. Таку думку вона висловила на конференції Леннарта Мері, цитує видання ERR.

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"Нас у підтримці України стримує страх. Країни мають різні страхи, чи то ядерний страх, страх ескалації, страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху", – заявила Каллас.

Прем’єрка Естонії зазначила, що російський диктатор Володимир Путін цього хоче. Він прагне, щоб світ боявся і не підтримував Україну.

"Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє", – наголосила вона і сказала, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Каллас зазначила, що світ має допомогти Києву відтіснити Росію до її кордонів та продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальну цілісність України не буде відновлено.

"Агресор повинен компенсувати завдані збитки, а винні, включаючи російське керівництво, мають бути притягнуті до відповідальності", – заявила вона.

23 квітня Велика Британія оголосила про пакет військової допомоги для України на понад 500 млн євро.

26 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд, який включає артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО. Згодом у Пентагоні опублікували повний список з нового пакета допомоги.

29 квітня Каллас заявила, що допомога, яку надають Велика Британія та США Україні, повинна надихнути інші держави брати з них приклад.

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