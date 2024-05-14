Міністр оборони Естонії: Ідея відправлення західних військових в Україну не набула жодного розвитку

Ханно Певкур заявив, що серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати

Ханно Певкур (Фото: EPA)

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення західних військових в Україну не набула жодного розвитку ні на рівні країни, ні на рівні Європейського Союзу. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню ERR.

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За його словами, в естонському уряді не було жодного конкретного обговорення такої можливості.

"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", – заявив Певкур.

13 травня американське видання Breaking Defence із посиланням на радника президента Естонії з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд країни "серйозно" обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України для виконання тилових завдань.

Певкур, коментуючи матеріал Breaking Defence, заявив, що журналісти видання, можливо, дали надто сміливу інтерпретацію словам Ролла.

"З боку Естонії, безперечно, немає такої ініціативи, і Естонія, безумовно, не збирається щось робити наодинці", – наголосив він.

Міністр зазначив, що зараз пріоритетом є відправлення боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах.

"Насамперед важливо відправити боєприпаси та інше обладнання в Україну. А [військову] підготовку ми можемо проводити й в Польщі, яка дуже близько до України", – резюмував він.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

5 квітня прем'єрка Литви Шимоніте заявила, що західні військові інструктори могли б прибути до України для навчання бійців за наявності "належної" протиповітряної оборони.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

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