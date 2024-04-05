Прем’єрка Литви назвала умову, за якої західні військові інструктори можуть опинитися в Україні

Зараз вони навчають українських військовослужбовців у Литві та інших країнах

Денис Шмигаль та Інгріда Шимоніте (Фото: Кабмін)

Західні військові інструктори могли б прибути до України для навчання українських військовослужбовців за наявності "належної" протиповітряної оборони. Про це прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила на спільному брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем, цитує видання LRT.

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Прем’єрка зазначила, що наразі литовські інструктори навчають українських військовослужбовців у Литві та інших країнах.

"Чи можна було б їх навчати в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно", – сказала Шимоніте.

Також вона припустила, що за цієї ж умови до України могли б бути направлені фахівці, які допоможуть Києву у сфері кібербезпеки, розмінування та охорони кордону.

Шимоніте наголосила, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про можливе введення військ в Україну дехто сприйняв як пропозицію західним військовим взяти участь у бойових діях.

"Є різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що президент Макрон сказав, і що є ключовим, це те, що ми не повинні малювати для себе червоних ліній, коли з іншого боку ми маємо людину, яка не має їх і яка має ядерну зброю і розмахує нею через день", – заявила литовська прем'єрка.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі "нового імпульсу" для прискорення допомоги Україні.

За даними Bloomberg, заяви глави Франції щодо можливості відправлення військ до України розлютили посадовців США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".

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