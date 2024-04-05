Прем’єрка Литви назвала умову, за якої західні військові інструктори можуть опинитися в Україні
Західні військові інструктори могли б прибути до України для навчання українських військовослужбовців за наявності "належної" протиповітряної оборони. Про це прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила на спільному брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем, цитує видання LRT.
Прем’єрка зазначила, що наразі литовські інструктори навчають українських військовослужбовців у Литві та інших країнах.
"Чи можна було б їх навчати в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно", – сказала Шимоніте.
Також вона припустила, що за цієї ж умови до України могли б бути направлені фахівці, які допоможуть Києву у сфері кібербезпеки, розмінування та охорони кордону.
Шимоніте наголосила, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про можливе введення військ в Україну дехто сприйняв як пропозицію західним військовим взяти участь у бойових діях.
"Є різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що президент Макрон сказав, і що є ключовим, це те, що ми не повинні малювати для себе червоних ліній, коли з іншого боку ми маємо людину, яка не має їх і яка має ядерну зброю і розмахує нею через день", – заявила литовська прем'єрка.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі "нового імпульсу" для прискорення допомоги Україні.
- За даними Bloomberg, заяви глави Франції щодо можливості відправлення військ до України розлютили посадовців США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".
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