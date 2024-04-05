Литва назвала условие, при котором западные военные инструкторы могут оказаться в Украине

Сейчас они обучают украинских военнослужащих в Литве и других странах

Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните (Фото: Кабмин)

Западные военные инструкторы могли бы прибыть в Украину для обучения украинских военнослужащих при наличии "должной" противовоздушной обороны. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила на совместном брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, цитирует издание LRT.

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Премьер отметила, что литовские инструкторы обучают украинских военнослужащих в Литве и других странах.

"Можно ли было бы их обучать в Украине? С должной противовоздушной обороной, безусловно", – сказала Шимоните.

Также она предположила, что при этом же условии в Украину могли бы быть направлены специалисты, которые помогут Киеву в сфере кибербезопасности, разминирования и охраны границы.

Шимоните подчеркнула, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном введении войск в Украину некоторые восприняли как предложение западным военным принять участие в боевых действиях.

"Есть разные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что президент Макрон сказал, и что является ключевым, это то, что мы не должны рисовать для себя красных линий, когда с другой стороны у нас есть человек, который не имеет их и который владеет ядерным оружием и размахивает им через день", – заявила литовская премьер.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе "новый импульс" для ускорения помощи Украине.

По данным Bloomberg, заявления главы Франции о возможности отправки войск в Украину разозлили чиновников США, которые считают, что такой шаг "может спровоцировать столкновение с Россией".

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