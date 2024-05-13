Естонія розглядає відправлення своїх військ на захід України для тилових робіт

Радник естонського президента Мадіс Ролл заявив, що це допомогло б звільнити українські війська для боротьби на фронті

Естонські військові (Фото: EPA)

Уряд Естонії "серйозно" розглядає можливість відправлення своїх військ на захід України для виконання тилових функцій Збройних Сил України. Про це повідомило видання Breaking Defence з посиланням на радника президента Естонії з питань безпеки Мадіса Ролла.

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За його словами, це допомогло б звільнити українські війська для боротьби на фронті. Ролл зазначив, що естонський уряд проводить аналіз такого кроку, і хоча Естонія вважає за краще вчиняти б такі дії в межах місії НАТО, однак він не виключив, що країна діятиме у складі меншої коаліції.

"Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити", – наголосив Ролл.

Радник естонського президента не виключив, що держави НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку "з часом".

Коментарі Ролла з'явилися після того, як глава естонських сил оборони генерал Мартін Херем в інтерв'ю Breaking Defense розповів, що кілька місяців тому в армії обговорювали питання про відправлення військ на захід України для виконання таких робіт, як медичне обслуговування, логістика або протиповітряна оборона деяких західних міст.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

5 квітня прем'єр-міністерка Литви Шимоніте заявила, що західні військові інструктори могли б прибути до України для навчання бійців за наявності "належної" протиповітряної оборони.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

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