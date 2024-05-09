Глава МЗС Литви – "за" війська НАТО в Україні: Не Путіну вирішувати, як допомагати союзникам

Литовський дипломат зазначив, що відправлення військових інструкторів його держави в Україну може стати першим кроком в ініціативі Макрона

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Відправлення західних військових інструкторів до України для навчання солдатів дасть зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що не йому вирішувати, як допомагати українцям. Про це заявив литовський міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс після зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Кемероном у Лондоні, повідомило видання The Gueardian.

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"[Це] скаже Путіну, що не йому вирішувати, як ми допомагаємо Україні. Натомість ми побачимо, що потрібно, й адаптуємось до ситуації [в Україні], тому що ситуація не покращується", – сказав Ландсберґіс.

Глава МЗС Литви зазначив, що війська його держави навчали українців на їхній території й до повномасштабної війни. За його словами, повернення до цієї "традиції" є цілком здійсненною ідею.

Це може стати першим кроком в ініціативі французького президента Емманюеля Макрона щодо відправлення іноземних військовослужбовців до України, зауважив литовський дипломат.

На його думку, навчати українських бійців у власній державі більш практично, ніж на території країн-членів НАТО.

Ландсберґіс повідомив, що військові інструктори в рамках цієї коаліції могли б бути захищені додатковою протиповітряною обороною.

Він додав, що парламент Литви вже дав уряду мандат на навчання в Україні, але це найкраще було б зробити у складі більшої коаліції.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

8 березня він сказав, що відправлення військ до України можливе в разі прориву росіян на Київ чи Одесу.

16 березня Макрон заявив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

20 березня Кулеба пояснив, що у своїй ініціативі Макрон мав на увазі навчання українських військових, а не участь у боях.

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