Глава МИД Литвы – "за" войска НАТО в Украине: Не Путину решать, как помогать союзникам

Литовский дипломат отметил, что отправка военных инструкторов его государства в Украину может стать первым шагом в инициативе Макрона

Габриелюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Отправка западных военных инструкторов в Украину для обучения солдат даст понять российскому диктатору Владимиру Путину, что не ему решать, как помогать украинцам. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис после встречи со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Лондоне, сообщило издание The Gueardian.

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"[Это] скажет Путину, что не ему решать, как мы помогаем Украине. В то же время мы увидим, что нужно, и адаптируемся к ситуации [в Украине], потому что ситуация не улучшается", – сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы отметил, что войска его государства обучали украинцев на их территории и до полномасштабной войны. По его словам, возвращение к этой "традиции" является вполне выполнимой идеей.

Это может стать первым шагом в инициативе французского президента Эмманюэля Макрона по отправке иностранных военнослужащих в Украину, отметил литовский дипломат.

По его мнению, обучать украинских бойцов в собственном государстве более практично, чем на территории стран-членов НАТО.

Ландсбергис сообщил, что военные инструкторы в рамках этой коалиции могли бы быть защищены дополнительной противовоздушной обороной.

Он добавил, что парламент Литвы уже дал правительству мандат на обучение в Украине, но это лучше было бы сделать в составе большей коалиции.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

8 марта он сказал, что отправка войск в Украину возможна в случае прорыва россиян на Киев или Одессу.

16 марта Макрон заявил, что его слова должны дать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

20 марта Кулеба объяснил, что в своей инициативе Макрон имел в виду обучение украинских военных, а не участие в боях.

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