При прорыве на Киев или Одессу. Макрон назвал условие возможной отправки войск в Украину

Представители оппозиционных партий Франции заявили, что "обеспокоены" такой позицией президента

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/MICHAL TUREK)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, цитирует его L'Independant.

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Представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла заявил, что "нет никаких ограничений и красных линий".

Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар сказал, что "приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным".

Коммунист Руссель указал, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов оккупантов в Украине.

"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", — подчеркнул политик.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.

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