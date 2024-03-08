При прорыве на Киев или Одессу. Макрон назвал условие возможной отправки войск в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, цитирует его L'Independant.
Представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла заявил, что "нет никаких ограничений и красных линий".
Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар сказал, что "приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным".
Коммунист Руссель указал, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов оккупантов в Украине.
"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", — подчеркнул политик.
- На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.
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