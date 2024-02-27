Европейские лидеры обсудили возможность отправки войск в Украину – основные тезисы

Эммануэль Макрон и Анджей Дуда (Фото: ERA/RADEK PIETRUSZKA)

На встрече по поддержке Украины, которую созвал президент Франции Эммануэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

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Сам Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать".

"Хотя не было консенсуса по отправке западных сухопутных войск в Украину, не следует ничего исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что Россия не сможет выиграть эту войну", – сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда назвал эту дискуссию "горячей" и подчеркнул, что "решения нет, а энтузиазма все же немного". В то же время союзники открыты для помощи в разминировании или охране границы, добавил он.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что есть страны, готовые отправить свои войска в Украину.

"Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих солдат в Украину, есть страны, которые говорят никогда, среди них Словакия, и есть страны, которые говорят, что это предложение следует рассмотреть", – сказал он.

Премьер-министр Нидерландов и претендент на пост генсека НАТО Марк Рютте сказал журналистам, что вопрос возможной отправки войск не был в центре внимания переговоров.

25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы прислать российскому диктатору Путину послание о европейской решимости по Украине.

Президент Зеленский заявил, что его французский коллега Макрон знает, что нужно Украине, поэтому собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.

Встреча в Париже. Европейские лидеры собрались, чтобы "разбить идею Путина о победе".

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