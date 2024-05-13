Эстония рассматривает отправку своих войск на запад Украины для тыловых работ

Советник эстонского президента Мадис Ролл заявил, что это помогло бы освободить украинские войска для борьбы на фронте

Эстонские военные (Фото: EPA)

Правительство Эстонии "серьезно" рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины для выполнения тыловых функций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии по безопасности Мадиса Ролла.

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По его словам, это помогло бы освободить украинские войска для борьбы на фронте. Ролл отметил, что эстонское правительство проводит анализ такого шага, и хотя Эстония предпочитает совершать такие действия в рамках миссии НАТО, однако он не исключил, что страна будет действовать в составе меньшей коалиции.

"Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ущемлять себя в том, что мы можем сделать", — подчеркнул Ролл.

Советник эстонского президента не исключил, что выступающие против такого шага государства НАТО изменят свое мнение "со временем".

Комментарии Ролла появились после того, как глава эстонских сил обороны генерал Мартин Херем в интервью Breaking Defense рассказал, что несколько месяцев назад в армии обсуждали вопросы об отправке войск на запад Украины для выполнения таких работ, как медицинское обслуживание, логистика или противовоздушная оборона некоторых западных городов.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

5 апреля премьер-министр Литвы Шимоните заявила, что западные военные инструкторы могли бы прибыть в Украину для обучения бойцов при наличии "должной" противовоздушной обороны.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

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