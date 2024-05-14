Министр обороны Эстонии: Идея направить западных военных в Украину не получила развития

Ханно Певкур заявил, что среди союзников нет ясного понимания, что это могло бы дать

Ханно Певкур (Фото: EPA)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея отправки западных военных в Украину не получила никакого развития ни на уровне страны, ни на уровне Европейского Союза. Об этом он сообщил в интервью изданию ERR.

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По его словам, у эстонского правительства не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что среди союзников пока нет четкого понимания, что это могло бы дать", – заявил Певкур.

13 мая американское издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии по безопасности Мадиса Ролла выступило с утверждением, что правительство страны "серьезно" обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину для выполнения тыловых задач.

Певкур, комментируя материал Breaking Defence заявил, что журналисты издания, возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Ролла.

"Со стороны Эстонии, безусловно, нет такой инициативы, и Эстония, безусловно, не собирается что-то делать в одиночку", — подчеркнул он.

Министр отметил, что сейчас приоритетом является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военных в других странах.

"Прежде всего, важно отправить боеприпасы и другое оборудование в Украину. А [военную] подготовку мы можем проводить и в Польше, которая очень близка к Украине", – резюмировал он.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

5 апреля премьер Литвы Шимоните заявила, что западные военные инструкторы могли бы прибыть в Украину для обучения бойцов при наличии "должной" противовоздушной обороны.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

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