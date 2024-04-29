Прем’єрка Естонії про допомогу Україні: Інші країни повинні брати приклад з Британії та США

Глава уряду Естонії зазначила, що російський імперіалізм є загрозою для всієї Європи, й важливо, щоб союзники сприймали це так само

Кая Каллас (Фото: EPA)

Допомога, яку надають Велика Британія та США Україні, повинна надихнути інші держави брати з них приклад. Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю британському виданню The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Каллас, Україна потребує як швидкої військової допомоги, так і довгострокової підтримки. Вона зазначила, що Росія сподівається на те, що допомога Україні з боку Європи колись зменшиться, а єдність союзників "розпадеться".

Усі нові пакети військової допомоги, зокрема від Великої Британії та США, як зауважила прем'єрка, "дуже вітаються".

На її думку, приклад американської та британської сторін має надихнути інших партнерів у постачанні Україні необхідного озброєння, адже у них є на це ресурси та відповідний досвід.

Глава уряду також відзначила кроки Британії щодо збільшення витрат на оборону, заявивши, що це є "правильним шляхом". Каллас переконана, що нова реальність потребує більше зусиль у цьому питанні не лише від тих країн, які мають спільний кордон з Росією.

Попереду довгий шлях, і партнери "не мають розкоші часу", бо російський імперіалізм є загрозою для всієї Європи, і важливо, щоб союзники сприймали це так само, додала прем'єрка.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

23 квітня уряд Британії оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад 500 млн євро.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

26 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд, який включає артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО. Згодом у Пентагоні опублікували повний список з нового пакета допомоги.

Читайте також: Прем'єрка Естонії закликала союзників шукати на своїх складах зброю для України