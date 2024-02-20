Прем'єрка Естонії закликала союзників шукати на своїх складах зброю для України

Кая Каллас (Twitter прем'єрки)

На військових складах країн Заходу, ймовірно, залишились озброєння, які можна передати Україні. Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас, звертаючись до союзників.

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Вона наголосила на тому, що всі західні країни повинні робити більше для допомоги Україні та шукати нові рішення, щоб покласти край російській агресії.

"У Мюнхені у мене були зустрічі з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість. Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах", – сказала Каллас.

Естонська прем'єрка також нагадала заяву чеського президента Петра Павела. Він повідомив, що знайшов на складах Міноборони країни 800 000 артилерійських снарядів для відправлення в Україну.

Каллас наголосила, що інші країни теж мають пошукати снаряди і передати їх ЗСУ.

"Ті країни, у яких снаряди є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні. Це питання і до наших великих союзників. Ми постійно думаємо про те, що ще ми можемо дати, щоб допомогти українцям, і я вірю, що на складах інших країн, напевно, є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли", – резюмувала прем'єрка.

31 січня 2024 року стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які обіцяли європейські союзники поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

У цей же день верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво і планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом представник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.

Увечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими в рамках допомоги від США.

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