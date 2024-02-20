Премьер Эстонии призвала союзников искать на своих складах оружие для Украины

Кая Каллас (Twitter премьера)

На военных складах стран Запада, вероятно, осталось вооружение, которое можно передать Украине. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, обращаясь к союзникам.

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Она отметила, что все западные страны должны делать больше для помощи Украине и искать новые решения, чтобы положить конец российской агрессии.

"В Мюнхене у меня были встречи с представителями оборонной промышленности по теме, как объединить эстонский технологический сектор и оборонную промышленность. Мы инициировали спецпланирование оборонного промышленного парка. Подобные инициативы есть и в других странах", – сказала Каллас.

Эстонский премьер также напомнила заявление чешского президента Петра Павела. Он сообщил, что нашел на складах Минобороны страны 800 000 артиллерийских снарядов для отправки в Украину.

Каллас подчеркнула, что другие страны тоже должны поискать снаряды и передать их ВСУ.

"Те страны, у которых снаряды есть, безусловно, должны договориться о том, как они могут быть переданы Украине. Это вопрос и к нашим крупным союзникам. Мы постоянно думаем о том, что еще мы можем дать, чтобы помочь украинцам, и я верю, что на складах других стран, наверное, есть вещи, которые они могли бы отправить, чтобы украинцы выстояли", – резюмировала премьер.

31 января 2024 года стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.

Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.

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