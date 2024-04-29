Премьер Эстонии о помощи Украине: Другие страны должны последовать примеру Британии и США

Глава правительства Эстонии отметила, что российский империализм представляет угрозу всей Европе, и важно, чтобы союзники воспринимали это так же

Кая Каллас (Фото: EPA)

Помощь, оказываемая Великобританией и США Украине, должна вдохновить другие государства последовать их примеру. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британскому изданию The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Каллас, Украина нуждается как в скорой военной помощи, так и в долгосрочной поддержке. Она отметила, что Россия надеется на то, что помощь Украины со стороны Европы когда-нибудь уменьшится, а единство союзников "распадется".

Все новые пакеты военной помощи, в частности, от Великобритании и США, как отметила премьер, "очень приветствуются".

По ее мнению, пример американской и британской сторон должен вдохновить других партнеров в поставке Украине необходимого вооружения, ведь у них есть на это ресурсы и опыт.

Глава правительства также отметила шаги Британии по увеличению расходов на оборону, заявив, что это "правильный путь". Каллас убеждена, что новая реальность требует больше усилий в этом вопросе не только от тех стран, которые имеют общую границу с Россией.

Впереди долгий путь, и партнеры "не имеют роскоши времени", потому что российский империализм представляет угрозу всей Европе, и важно, чтобы союзники воспринимали это так же, добавила премьер.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

23 апреля правительство Британии объявило о новом пакете помощи Украине более чем на 500 млн евро.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

26 апреля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $6 млрд, который включает артиллерийские боеприпасы, антидроновое оружие, ракеты класса воздух-земля для истребителей и ракеты для систем ПВО. Впоследствии в Пентагоне был опубликован полный список из нового пакета помощи.

Читайте также: Премьер Эстонии призвала союзников искать на своих складах оружие для Украины