"Рекордный пакет военной помощи". Британия объявила о пакете на более чем 500 млн евро

Министерство обороны Британии направит Украине пакет оборудования, предназначенный для отпора российскому вторжению на суше, море и в воздухе

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Британский премьер-министр Риши Сунак 23 апреля отправится в Польшу, чтобы объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины: речь идет о 500 млн фунтов стерлингов (≈ 580 млн евро) дополнительного военного финансирования и крупнейших в истории Британии поставках важного оборудования. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

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По информации правительства, дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов стерлингов используют для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки. Известно, что беспилотники будут закуплены в Великобритании.

Министерство обороны Великобритании направит Украине пакет оборудования, предназначенный для отпора российского вторжения на суше, море и в воздухе. Пакет помощи включает:

→ 60 лодок, в частности: рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;

→ более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;

→ более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов;

→ почти 4 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что "этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Зеленскому и его отважной нации больше необходимых средств, чтобы изгнать Путина и восстановить мир и стабильность в Европе".

"Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего действия. Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть экзистенциальную битву, которую ведет Украина, и с нашей постоянной поддержкой они победят", – отметил Шаппс.

По информации правительства, 23 апреля Сунак встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить углубление британско-польских отношений. Чиновники проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве по европейской безопасности и поддержке Украины. После этого Сунак отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцом в Берлине.

12 января Зеленский и Сунак подписали соглашение о безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. 13 января Умеров сказал, что это соглашение не станет повторением Будапештского меморандума, ведь документ предусматривает конкретные цели и конкретные действия.

15 января глава Шаппс сказал, что 2024 год должен стать "точкой перелома", а для Украины – годом, когда "может решиться судьба нации".

12 апреля Шаппс заявил, что Великобритания рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire, благодаря которому Силы обороны смогут сбивать российские дроны и ракеты.

19 апреля Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более $180 млн) на укрепление энергетического сектора Украины.

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