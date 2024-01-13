Умеров об историческом соглашении с Британией: Мы не повторим Будапештский меморандум
Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров убежден, что подписанное Украиной и Великобританией соглашение о гарантиях безопасности не станет повторением Будапештского меморандума, так как документ предусматривает конкретные цели и конкретные действия. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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Умеров отметил, что в утвержденном соглашении есть четко определенные цели – освобождение территорий до границ 1991 года и применение формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Также, подчеркнул он, каждая сторона соглашения имеет право инициировать проведение консультаций.

"В этом плане мы не повторим Будапештский меморандум", – убежден министр.

Он подчеркнул, что утвержденное соглашение предусматривает и конкретные действия – Киев и Лондон будут в постоянных интенсивных консультациях, они будут проходить три-четыре раза в неделю в комбинированном формате (как онлайн, так и физически – будут визиты британских делегаций в Украину).

"Мы будем постоянно на связи и будем принимать решения на месте. Это и есть особенности этого соглашения", – сказал министр.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой, президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором. Кравчук рассказывал, что Запад фактически поставил Киеву ультиматум. Документ содержит заверения безопасности, а не гарантии. Москва заявляет, что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без применения ядерного оружия. В тексте документа речь идет о следующем: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН". 
  • 12 января Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.
  • LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и прочем.

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