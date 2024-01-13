Умеров об историческом соглашении с Британией: Мы не повторим Будапештский меморандум

Министр обороны уверен, что соглашение о гарантиях безопасности не станет повторением Будапештского меморандума, который в свое время не сработал

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров убежден, что подписанное Украиной и Великобританией соглашение о гарантиях безопасности не станет повторением Будапештского меморандума, так как документ предусматривает конкретные цели и конкретные действия. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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Умеров отметил, что в утвержденном соглашении есть четко определенные цели – освобождение территорий до границ 1991 года и применение формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Также, подчеркнул он, каждая сторона соглашения имеет право инициировать проведение консультаций.

"В этом плане мы не повторим Будапештский меморандум", – убежден министр.

Он подчеркнул, что утвержденное соглашение предусматривает и конкретные действия – Киев и Лондон будут в постоянных интенсивных консультациях, они будут проходить три-четыре раза в неделю в комбинированном формате (как онлайн, так и физически – будут визиты британских делегаций в Украину).

"Мы будем постоянно на связи и будем принимать решения на месте. Это и есть особенности этого соглашения", – сказал министр.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом речь идет о следующем : "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН". Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой , президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором. Кравчук рассказывал , что Запад фактически поставил Киеву ультиматум. Документ содержит заверения безопасности, а не гарантии. Москва заявляет , что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без применения ядерного оружия. В тексте документа: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, иникогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".

12 января Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и прочем.

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