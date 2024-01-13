Умеров об историческом соглашении с Британией: Мы не повторим Будапештский меморандум
Министр обороны Рустем Умеров убежден, что подписанное Украиной и Великобританией соглашение о гарантиях безопасности не станет повторением Будапештского меморандума, так как документ предусматривает конкретные цели и конкретные действия. Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Умеров отметил, что в утвержденном соглашении есть четко определенные цели – освобождение территорий до границ 1991 года и применение формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.
Также, подчеркнул он, каждая сторона соглашения имеет право инициировать проведение консультаций.
"В этом плане мы не повторим Будапештский меморандум", – убежден министр.
Он подчеркнул, что утвержденное соглашение предусматривает и конкретные действия – Киев и Лондон будут в постоянных интенсивных консультациях, они будут проходить три-четыре раза в неделю в комбинированном формате (как онлайн, так и физически – будут визиты британских делегаций в Украину).
"Мы будем постоянно на связи и будем принимать решения на месте. Это и есть особенности этого соглашения", – сказал министр.
- 12 января Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.
- LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и прочем.
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