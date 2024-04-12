Британия может передать Украине прототип лазерного оружия, заявил министр обороны страны
Великобритания рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire, благодаря которому Силы обороны смогут сбивать российские дроны и ракеты. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, передает The Daily Telegraph.
Посещая лабораторию DragonFire, Шаппс заявил, что развертывание этого оружия является "самой большой тратой денег на оборону".
Система DragonFire является результатом совместных инвестиций в 100 млн фунтов стерлингов министерства обороны и промышленности.
"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его [лазерное оружие] потенциально на кораблях и потенциально на суше", – сказал он.
По словам главы британского оборонного ведомства, Великобритания хочет установить DragonFire на вооружение до 2027 года. В то же время страна изучает вариант отправки систему в Украину раньше запланированного срока, даже если прототип оружия не будет доработан на все 100%.
- 19 января 2024 года DragonFire произвела первый мощный выстрел по воздушным целям во время испытаний на полигоне на Гебридских островах.
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