Британия может передать Украине прототип лазерного оружия, заявил министр обороны страны

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Великобритания рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire, благодаря которому Силы обороны смогут сбивать российские дроны и ракеты. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, передает The Daily Telegraph.

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Посещая лабораторию DragonFire, Шаппс заявил, что развертывание этого оружия является "самой большой тратой денег на оборону".

Система DragonFire является результатом совместных инвестиций в 100 млн фунтов стерлингов министерства обороны и промышленности.

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его [лазерное оружие] потенциально на кораблях и потенциально на суше", – сказал он.

По словам главы британского оборонного ведомства, Великобритания хочет установить DragonFire на вооружение до 2027 года. В то же время страна изучает вариант отправки систему в Украину раньше запланированного срока, даже если прототип оружия не будет доработан на все 100%.

DragonFire (Фото: Минобороны Британии)

СПРАВКА Дальность действия DragonFire засекречена, но это оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель. Эта система лазерного оружия направленной энергии использует британскую технологию, позволяющую доставить лазер высокой мощности на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния километра. Дальность действия DragonFire засекречена, но это оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель. Эта система лазерного оружия направленной энергии использует британскую технологию, позволяющую доставить лазер высокой мощности на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния километра.

19 января 2024 года DragonFire произвела первый мощный выстрел по воздушным целям во время испытаний на полигоне на Гебридских островах.

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