Британія може передати Україні прототип лазерної зброї, заявив міністр оборони країни

Йдеться про прототип лазерної зброї DragonFire, що здатна збивати російські ракети та дрони

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Велика Британія розглядає можливість передання Україні прототипа лазерної зброї DragonFire, завдяки якій Сили оборони зможуть збивати російські дрони та ракети. Про це заявив міністр оборони країни Грант Шаппс, передає The Daily Telegraph.

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Відвідуючи лабораторію DragonFire, Шаппс заявив, що затримки з впровадженням нових технологій озброєнь є "найбільшим марнотратством грошей в обороні".

Система DragonFire є результатом спільних інвестицій у 100 млн фунтів стерлінгів міністерства оборони та промисловості.

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути її [лазерну зброю], потенційно на кораблях і потенційно на суші", – сказав він.

За словами очільника британського оборонного відомства, Британія хоче прийняти DragonFire на озброєння до 2027 року. Водночас країна вивчає варіант відправлення системи в Україну раніше запланованого терміну, навіть якщо прототип зброї не буде допрацьований на всі 100%.

DragonFire (Фото: Міноборони Британії)

ДОВІДКА Дальність дії DragonFire засекречена, але це зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль. Ця система лазерної зброї спрямованої енергії використовує британську технологію, яка дає змогу доставити лазерний промінь високої потужності на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів із відстані кілометра. Дальність дії DragonFire засекречена, але це зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль. Ця система лазерної зброї спрямованої енергії використовує британську технологію, яка дає змогу доставити лазерний промінь високої потужності на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів із відстані кілометра.

19 січня 2024 року DragonFire здійснила перший потужний постріл по повітряних цілях під час випробувань на полігоні на Гебридських островах.

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