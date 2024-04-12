Британія може передати Україні прототип лазерної зброї, заявив міністр оборони країни
Велика Британія розглядає можливість передання Україні прототипа лазерної зброї DragonFire, завдяки якій Сили оборони зможуть збивати російські дрони та ракети. Про це заявив міністр оборони країни Грант Шаппс, передає The Daily Telegraph.
Відвідуючи лабораторію DragonFire, Шаппс заявив, що затримки з впровадженням нових технологій озброєнь є "найбільшим марнотратством грошей в обороні".
Система DragonFire є результатом спільних інвестицій у 100 млн фунтів стерлінгів міністерства оборони та промисловості.
"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути її [лазерну зброю], потенційно на кораблях і потенційно на суші", – сказав він.
За словами очільника британського оборонного відомства, Британія хоче прийняти DragonFire на озброєння до 2027 року. Водночас країна вивчає варіант відправлення системи в Україну раніше запланованого терміну, навіть якщо прототип зброї не буде допрацьований на всі 100%.
- 19 січня 2024 року DragonFire здійснила перший потужний постріл по повітряних цілях під час випробувань на полігоні на Гебридських островах.
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