"Рекордний пакет військової допомоги". Британія оголосила про пакет на понад 500 млн євро

Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі

Ріші Сунак та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак 23 квітня вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України: йдеться про 500 млн фунтів стерлінгів (≈ 580 млн євро) додаткового військового фінансування та найбільше в історії Британії постачання важливого обладнання. Про це повідомили на сайті британського уряду.

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За інформацією уряду, додаткове фінансування у 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкого доставлення терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі. Пакет допомоги містить:

→ 60 човнів, зокрема: рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

→ понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

→ понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

→ майже 4 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі".

"Велика Британія першою надала ракети NLAW, першою дала сучасні танки і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", — зазначив Шаппс.

За інформацією уряду, 23 квітня Сунак зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити поглиблення британсько-польських відносин. Посадовці проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Після цього, Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцом у Берліні.

12 січня Зеленський та Сунак підписали безпекову угоду, яка діятиме до вступу України в НАТО. 13 січня Умєров сказав, що ця угода не стане повторенням Будапештського меморандуму, адже документ передбачає конкретні цілі та конкретні дії.

15 січня глава Шаппс сказав, що 2024 рік має стати "точкою перелому", а для України – роком, коли "може вирішитися доля нації".

12 квітня Шаппс заявив, що Велика Британія розглядає можливість передання Україні прототипа лазерної зброї DragonFire, завдяки якій Сили оборони зможуть збивати російські дрони та ракети.

19 квітня Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів (понад $180 млн) на зміцнення енергетичного сектору України.

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