Премьер Эстонии: Достаточной поддержке Украины со стороны мира препятствует страх

Каллас отметила, что Путин хочет, чтобы мир боялся и не поддерживал Украину

Кайя Каллас (Фото: EPA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страх мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме. Такое мнение она высказала на конференции Леннарта Мери, цитирует издание ERR.

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"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. Страны имеют разные страхи, будь то ядерный страх, страх эскалации, страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха", – заявила Каллас.

Премьер Эстонии отметила, что российский диктатор Владимир Путин этого хочет. Он стремится к тому, чтобы мир боялся и не поддерживал Украину.

"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", — подчеркнула она и сказала, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Каллас отметила, что мир должен помочь Киеву оттеснить Россию к ее границам и продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

"Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности", – заявила она.

23 апреля Великобритания объявила о пакете военной помощи для Украины более чем на 500 млн евро.

26 апреля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $6 млрд, который включает артиллерийские боеприпасы, антидроновое оружие, ракеты класса "воздух-земля" для истребителей и ракеты для систем ПВО. Позже в Пентагоне был опубликован полный список из нового пакета помощи.

29 апреля Каллас заявила, что помощь, оказываемая Великобританией и США Украине, должна вдохновить другие государства брать с них пример.

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