Прем’єрка Естонії: У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії у війні

Кая Каллас наголосила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП

Кая Каллас (Фото: EPA)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що її країна не має "плану Б" у разі поразки України у війні проти Росії. Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню BBC.

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Вона наголосила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП й закликала союзників робити так само.

"Якби кожна країна НАТО зробила це, Україна перемогла б", – зазначила Каллас.

У прем’єрки Естонії запитали, чи є в країни "план Б" на випадок, якщо Україна програє війну проти РФ.

"У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на "плані А". Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без території, то це перемога, тому що вона буде розміщена під парасолькою НАТО", – сказала Каллас.

24 січня у Пентагоні заявили, що загроза поразки України у війні проти Росії є реальною у разі припинення військової допомоги Києву.

18 квітня Шмигаль заявив: якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, то це може призвести до початку третьої світової війни.

18 травня Каллас сказала, що страх заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі. За її словами, російський диктатор Путін хоче, щоб світ боявся і не допомагав Україні.

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