Шмигаль: Якщо Україна програє війну, може початися третя світова

Прем'єр наголосив, що Україні необхідна допомога від США "ще на вчора"

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

Якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, то це може призвести до початку третьої світової війни. Про це в інтерв'ю виданню BBC заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до третьої світової війни", – заявив Шмигаль.

Український прем’єр висловив "обережний оптимізм" щодо виділення Сполученими Штатами Києву понад $60 млрд підтримки. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.

"Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні", – наголосив Шмигаль.

24 січня у Пентагоні заявили, що загроза поразки України у війні проти Росії є реальною у разі припинення військової допомоги Києву.

16 квітня прем'єр Словаччини Фіцо заявив, його країну "цілком влаштовує нейтральна Україна", а її інтеграція в НАТО "буде на користь третій світовій війні".

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