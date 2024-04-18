Пентагон – Палаті представників: Україна стикається з жахливими умовами на полі бою

Ллойд Остін і Чарльз Браун (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Представники Міноборони США зустрілися з членами Палати представників, закликавши їх схвалити допомогу Україні, оскільки та стикається з "жахливими умовами на полі бою". Про це повідомляє Associated Press.

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"Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи — росіяни перевершують Україну. Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Глава Пентагону Ллойд Остін своєю чергою додав, що "час має значення".

"Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію", – сказав він.

17 квітня на сайті Палати представників з'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Він передбачає $60 млрд для України та союзників і вимогу передати ATACMS.

15 квітня сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

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