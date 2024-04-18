Пентагон – Палате представителей: Украина сталкивается с ужасающими условиями на поле боя

Ллойд Остин и Чарльз Браун призвали законодателей одобрить помощь Украине как можно скорее

Ллойд Остин и Чарльз Браун (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Представители Минобороны США встретились с членами Палаты представителей, призвав их одобрить помощь Украине, поскольку та сталкивается с "ужасающими условиями на поле боя". Об этом сообщает Associated Press.

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"Независимо от того, это боеприпасы, или транспортные средства, или платформы — россияне превосходят Украину. Я просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя", – заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь добавил, что "время имеет значение".

"Мы уже видим, как ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России. Мы видим, как они добиваются постепенных успехов. Мы видим, что перед украинцами стоит задача удержать линию", – сказал он.

17 апреля на сайте Палаты представителей появился полный текст законопроекта о предоставлении военной и экономической помощи Украине. Он предусматривает $60 млрд для Украины и союзников и требование передать ATACMS.

15 апреля сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине.

17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

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