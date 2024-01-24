США: Загроза поразки України є реальною, якщо припинити передавати їй озброєння

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Міноборони США заявили, що загроза поразки України у війні проти Росії є реальною у разі припинення військової допомоги Києву. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

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За його словами, йому не хотілося б передбачати війну, а Україна сама має право коментувати перебіг бойових дій.

"Але очевидно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, наголошує на тому, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне", — сказав Райдер.

Він зазначив, що швидше США зможуть продовжувати допомагати Україні, то краще не лише для Києва, а й для міжнародної спільноти.

Генерал заявив, що відсутність фінансування з боку Конгресу змусила Вашингтон призупинити постачання озброєнь.

"Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо до додаткового фінансування якнайшвидше", – резюмував він.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників та Сенату намагався якомога предметніше описати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це говорили в CNN.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечення допомоги Україні.

У відповідь 45-й президент США Трамп застеріг республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

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