США: Загроза поразки України є реальною, якщо припинити передавати їй озброєння
У Міноборони США заявили, що загроза поразки України у війні проти Росії є реальною у разі припинення військової допомоги Києву. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
За його словами, йому не хотілося б передбачати війну, а Україна сама має право коментувати перебіг бойових дій.
"Але очевидно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, наголошує на тому, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне", — сказав Райдер.
Він зазначив, що швидше США зможуть продовжувати допомагати Україні, то краще не лише для Києва, а й для міжнародної спільноти.
Генерал заявив, що відсутність фінансування з боку Конгресу змусила Вашингтон призупинити постачання озброєнь.
"Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо до додаткового фінансування якнайшвидше", – резюмував він.
- 4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.
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- 18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечення допомоги Україні.
- У відповідь 45-й президент США Трамп застеріг республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.
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