США: Угроза поражения Украины реальна, если прекратить передавать ей вооружения

Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Минобороны США заявили, что угроза поражения Украины в войне против России реальна в случае прекращения военной помощи Киеву. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

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По его словам, ему не хотелось бы предсказывать войну, а Украина сама имеет право комментировать ход боевых действий.

"Но очевидно, что угроза реальна. И я думаю, тот факт, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупировать Украину и уничтожить Украину как страну, подчеркивает тот факт, что это серьезная угроза безопасности, которая никуда не исчезнет", — сказал Райдер.

Он отметил, что чем скорее США смогут продолжать помогать Украине, тем будет лучше не только для Киева, но и для международного сообщества.

Генерал заявил, что отсутствие финансирования со стороны Конгресса вынудило Вашингтон приостановить поставки вооружений.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и призываем к дополнительному финансированию как можно скорее", — резюмировал он.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

В ответ 45-й президент США Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

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