Шмыгаль: Если Украина проиграет войну, может начаться третья мировая

Премьер подчеркнул, что Украине необходима помощь от США "еще на вчера"

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Если Украина потерпит поражение в войне против России, это может привести к началу третьей мировой войны. Об этом в интервью изданию BBC заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Если мы не защитим себя, Украина упадет. Так что глобальная система безопасности будет разрушена, и всему миру нужно будет найти новую систему безопасности. Или будет много конфликтов, много таких войн, и в конце концов это может привести к третьей мировой войне", – заявил Шмыгаль.

Украинский премьер выразил "осторожный оптимизм" по выделению Соединенными Штатами Киеву более $60 млрд поддержки. Голосование в Палате представителей за соответствующий законопроект состоится в субботу, 20 апреля.

"Эти деньги нужны нам вчера, а не завтра и не сегодня", – подчеркнул Шмыгаль.

24 января в Пентагоне заявили, что угроза поражения Украины в войне против России реальна в случае прекращения военной помощи Киеву.

16 апреля премьер Словакии Фицо заявил, что его страну "совершенно устраивает нейтральная Украина", а ее интеграция в НАТО "будет в пользу третьей мировой войны".

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