Естонія передала Україні "Містралі" – ЗРК малої дальності з ракетами

Озброєння вже в Україні, зазначило естонське оборонне відомство

Mistral (Фото: Міноборони Естонії)

Передані Естонією системи протиповітряної оборони малої дальності Mistral та ракети вже доставлені в Україну, повідомило естонське Міністерство оборони.

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"Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми можемо зупинити російську агресію", – написало відомство.

Кількість переданих озброєнь не зазначають.

Mistral — зенітний ракетний комплекс з пасивною головкою самонаведення для враження вертольотів і літаків на низьких висотах (до 3 кілометрів). Комплекс є як у портативному варіанті (ПЗРК), так і на стартових платформах для встановлення на транспорт, судна та гелікоптери. Існують різні варіанти "містралів".

Максимальна швидкість ракети комплексу – 800 метрів на секунду, дальність стрільби – 500 метрів — 6 кілометрів. Довжина ракети – близько 1,9 м, діаметр – 9 сантиметрів, а маса – майже 19 кілограмів (з них 3 кг бойової частини). Ураження – з 1800 кульками вольфрамового сплаву.

Маса пускової установки становить 24 кг. Mistral був розроблений у Франції компанією MBDA, 1987-го прийнятий на озброєння у цій країні, а у 2000-му на озброєння було прийнято Mistral 2.

Передання "містралів" Естонія анонсувала 11 червня.

У квітні 2022 року Норвегія передала близько 100 ракет Mistral.

27 червня Україна уклала безпекові угоди з Естонією, Литвою та Євросоюзом.

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