Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" та ракети до них – Міноборони країни

Точна кількість ЗРК, які будуть надані, не розголошується, зазначили в оборонному відомстві

ЗРК "Містраль" (Фото: Міністерство оборони Естонії)

Естонія надасть Збройним Силам України зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії "Містраль" і ракети до них. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.

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"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстоку атаку Росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками", – заявив міністр оборони країни Ханно Певкур.

Він зазначив, що Таллінн склав пакет допомоги таким чином, щоб Україна "отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії".

Точна кількість ЗРК, які будуть надані, не розголошується з міркувань безпеки, наголосили в Міноборони.

Також в оборонному відомстві нагадали, що раніше Естонія надала Україні протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артснаряди, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, автомобілі, засоби зв'язку, польові шпиталі (у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.

ДОВІДКА "Містраль" – сучасний ракетно-зенітний комплекс, який був розроблений та створений у Франції компанією MBDA. Він призначений для ураження цілей, які є на малій висоті (до трьох км), зокрема гелікоптерів та літаків. Однак останні випробування цієї зброї показали, що вона з легкістю нищить кораблі та катери.

26 квітня Міноборони Естонії повідомило про передання Україні двох патрульних катерів.

13 травня Міноборони повідомило, що Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ-коаліції.

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