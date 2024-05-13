Естонія надасть Україні обладнання для підсилення кіберпростору
Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ-коаліції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Естонія – стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ-коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців", – заявила Черногоренко на зустрічі із заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком і керівницею департаменту кіберполітики та координаторкою ІТ-коаліції з боку Міноборони країни Лаурою Оолуп.
"Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою й обміну досвідом у межах нашого стратегічного партнерства", – зазначила Оолуп.
- 2 травня військово-морські сили ЗСУ включили до складу флоту два патрульні катери, які передала Естонія.
- 3 травня Міноборони повідомило, що IT-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом передала ЗСУ обладнання на 900 000 євро.
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