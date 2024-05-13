Естонія надасть Україні обладнання для підсилення кіберпростору

Зустріч делегацій України й Естонії (Фото: Міноборони)

Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ-коаліції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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"Естонія – стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ-коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців", – заявила Черногоренко на зустрічі із заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком і керівницею департаменту кіберполітики та координаторкою ІТ-коаліції з боку Міноборони країни Лаурою Оолуп.

"Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою й обміну досвідом у межах нашого стратегічного партнерства", – зазначила Оолуп.

ДОВІДКА ІТ-коаліція — це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу, що зосереджена на наданні підтримки Міноборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку й кібербезпеки. У її межах уже вдалося зібрати фінансових і матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються. ІТ-коаліція — це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу, що зосереджена на наданні підтримки Міноборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку й кібербезпеки. У її межах уже вдалося зібрати фінансових і матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.

2 травня військово-морські сили ЗСУ включили до складу флоту два патрульні катери, які передала Естонія.

3 травня Міноборони повідомило, що IT-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом передала ЗСУ обладнання на 900 000 євро.

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