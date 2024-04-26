Естонія передала Україні два патрульні катери

Відомство не назвало модель катерів, але до свого повідомлення прикріпило фото сторожового катера EML Roland

EML Roland (Фото: X)

Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У естонському Міноборони наголосили, що це допоможе Україні забезпечити життєво важливі морські маршрути та захистити свої води від російської агресії.

Відомство не назвало модель катерів, але до свого повідомлення прикріпило фото сторожового катера EML Roland.

ВМС Естонії ще має подібний катер EML Risto: обидва були взяті на озброєння у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB). Ці катери призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрові.

19 січня Естонія заявила, що щороку даватиме Україні 14 млн євро на розвиток. 3 лютого Естонія передала Україні допомогу на 80 млн євро, до якої ввійшли ракети Javelin.

21 березня стало відомо, що Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги на 20 млн євро.

1 квітня повідомлялося, що в Естонії планують ухвалити законопроєкт, який позбавить права голосу громадян третіх країн на виборах до органів місцевого самоврядування.

12 квітня очільник міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що має намір запропонувати парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією, аби заборонити його діяльність у країні.

Читайте також: Естонія пропонує єдиний розмір допомоги Україні, щоб "не турбуватися, хто наступний" – Euronews