Глава МВС Естонії запропонує парламенту визнати Московський патріархат терористичним

Патріарх РПЦ Кирило (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Голова міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що має намір запропонувати Рійгікогу (парламенту) визнати Московський патріархат терористичною організацією, аби заборонити його діяльність у країні. Слова політика місцевому телебаченню передає видання Postimees.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Раніше представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявив, що вона нібито не перебуває у прямому підпорядкуванні патріарха РПЦ "Кирила" (Володимира Гундяєва) й не може відповідати за висловлювання з Москви на підтримку війни Росії проти України.

Цим самим вона, по суті, відкинула вимогу очільника МВС вийти з підпорядкування російського патріарха, пояснює видання.

Ляенеметс заявив, що ґрунтуючись на експертизі МВС та оцінці Поліції безпеки (департамент, що опікується питаннями нацбезпеки), у нього не залишається іншого вибору, окрім як вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП та московським патріархом.

Читайте також: РПЦ поділяє відповідальність за воєнні злочини, скоєні в Україні, – Варфоломій

За його словами, у нього як посадовця залишається єдиний вихід – запропонувати парламенту оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує тероризм у своїй діяльності.

Очільник МВС пояснив, що його посада дозволяє звернутися до суду та запропонувати зупинити діяльність цієї церковної організації. Він зазначив, що таке рішення не вплине на парафіян та закриття храмів – рішення означатиме, що зв'язки з Москвою будуть розірвані.

"Ми повинні розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі", – додав посадовець.

Ляенеметс акцентував, що Рійгікогу вже приймав таку заяву й оголошував Росію терористичною державою.

Читайте також: Черкаський митрополит Московського патріархату отримав вже четверту підозру – фото

Міністр повідомив, що за два роки перебування на посаді йому довелося чотири рази викликати представників ЕПЦ МП із питань безпеки, проте заява, ухвалена Собором РПЦ у квітні, вивела ситуацію з безпекою на новий рівень. Цей з'їзд окупантів оголосив Україні "священну війну".

Посадовець порівняв цю заяву з риторикою ісламських терористів, які заявляють, що ведуть "священну війну проти західного світу" та його цінностей, і заявив, що сьогодні Московський патріарх та РПЦ не відрізняються від цих бойовиків.

"Ми повинні розуміти, що якщо патріарх "Кирило" є главою церкви в Москві, що б не говорили в парафіях в Естонії, це послання [голови РПЦ] дуже потужне і сильне, і воно обов'язково дійде до людей. І це те, на що певні люди [також в Естонії] спираються. Ми знаємо, що у кризових ситуаціях церкві довіряють більше, ніж владі", – пояснив Ляенеметс.

ЕПЦ МП має 37 чинних приходів, духовенство організації налічує 80 людей.

Читайте також: Коли релігія вбиває. Як РПЦ і ХАМАС виправдовують терор – нова історія LIGA.net

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату. У Слузі народу є група нардепів, яка блокує заборону УПЦ МП, кажуть джерела LIGA.net .

. 17 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату (перелік тих, хто голосував проти).

Читайте також: Хтось дві ночі поспіль закидує коктейлями Молотова посольство РФ у Вільнюсі