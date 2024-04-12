Глава МВД Эстонии предложит парламенту признать Московский патриархат террористическим

Патриарх РПЦ Кирилл (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Глава министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в стране. Слова политика местному телевидению передает издание Postimees.

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Ранее представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявил, что она якобы не находится в прямом подчинении патриарха РПЦ "Кирилла" (Владимира Гундяева) и не может отвечать за высказывания из Москвы в поддержку войны России против Украины.

Этим самым она, в сущности, отвергла требование главы МВД выйти из подчинения российского патриарха, объясняет издание.

Ляэнеметс заявил, что основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности (департамент, который занимается вопросами нацбезопасности), у него не остается другого выбора, кроме как принять меры по разрыву связей между ЕПЦ МП и московским патриархом.

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По его словам, у него как должностного лица остается единственный выход – предложить парламенту объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм.

Глава МВД пояснил, что его должность позволяет обратиться в суд и предложить остановить деятельность этой церковной организации. Он отметил, что такое решение не повлияет на прихожан и закрытие храмов – решение будет означать, что связи с Москвой будут разорваны.

"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, в сущности, руководит террористической деятельностью в мире", – добавил чиновник.

Ляэнеметс акцентировал, что Рийгикогу уже принимал такое заявление и объявлял Россию террористическим государством.

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Министр сообщил, что за два года пребывания в должности ему пришлось четыре раза вызывать представителей ЭПЦ МП по вопросам безопасности, однако заявление, принятое Собором РПЦ в апреле, вывело ситуацию с безопасностью на новый уровень. Этот съезд оккупантов объявил Украине "священную войну".

Чиновник сравнил это заявление с риторикой исламских террористов, заявляющих, что ведут "священную войну против западного мира" и его ценностей, и заявил, что сегодня Московский патриарх и РПЦ не отличаются от этих боевиков.

"Мы должны понимать, что если патриарх "Кирилл" является главой церкви в Москве, что бы ни говорили в приходах в Эстонии, это послание [главы РПЦ] очень мощное и сильное и оно обязательно дойдет до людей. И это то, на что определенные люди [также в Эстонии] опираются. Мы знаем, что в кризисных ситуациях церкви доверяют больше, чем властям", – пояснил Ляэнеметс .

ЕПЦ МП имеет 37 действующих приходов, духовенство организации насчитывает 80 человек.

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Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата. В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП, говорят источники LIGA.net .

. 17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата (список голосовавших против).

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