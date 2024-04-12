Глава МВД Эстонии предложит парламенту признать Московский патриархат террористическим
Глава министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в стране. Слова политика местному телевидению передает издание Postimees.
Ранее представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявил, что она якобы не находится в прямом подчинении патриарха РПЦ "Кирилла" (Владимира Гундяева) и не может отвечать за высказывания из Москвы в поддержку войны России против Украины.
Этим самым она, в сущности, отвергла требование главы МВД выйти из подчинения российского патриарха, объясняет издание.
Ляэнеметс заявил, что основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности (департамент, который занимается вопросами нацбезопасности), у него не остается другого выбора, кроме как принять меры по разрыву связей между ЕПЦ МП и московским патриархом.
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По его словам, у него как должностного лица остается единственный выход – предложить парламенту объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм.
Глава МВД пояснил, что его должность позволяет обратиться в суд и предложить остановить деятельность этой церковной организации. Он отметил, что такое решение не повлияет на прихожан и закрытие храмов – решение будет означать, что связи с Москвой будут разорваны.
"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, в сущности, руководит террористической деятельностью в мире", – добавил чиновник.
Ляэнеметс акцентировал, что Рийгикогу уже принимал такое заявление и объявлял Россию террористическим государством.
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Министр сообщил, что за два года пребывания в должности ему пришлось четыре раза вызывать представителей ЭПЦ МП по вопросам безопасности, однако заявление, принятое Собором РПЦ в апреле, вывело ситуацию с безопасностью на новый уровень. Этот съезд оккупантов объявил Украине "священную войну".
Чиновник сравнил это заявление с риторикой исламских террористов, заявляющих, что ведут "священную войну против западного мира" и его ценностей, и заявил, что сегодня Московский патриарх и РПЦ не отличаются от этих боевиков.
"Мы должны понимать, что если патриарх "Кирилл" является главой церкви в Москве, что бы ни говорили в приходах в Эстонии, это послание [главы РПЦ] очень мощное и сильное и оно обязательно дойдет до людей. И это то, на что определенные люди [также в Эстонии] опираются. Мы знаем, что в кризисных ситуациях церкви доверяют больше, чем властям", – пояснил Ляэнеметс .
ЕПЦ МП имеет 37 действующих приходов, духовенство организации насчитывает 80 человек.
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- Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.
- В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата. В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП, говорят источники LIGA.net.
- 17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата (список голосовавших против).
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