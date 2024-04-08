Хтось дві ночі поспіль закидує коктейлями Молотова посольство РФ у Вільнюсі

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Упродовж двох останніх ночей у столиці Литви Вільнюсі в будівлю російського посольства кидали пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Delfi з посиланням на поліцію держави.

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Перший випадок стався 7 квітня о 2:15 ночі.

За даними правоохоронців, у Вільнюсі на вулиці Героїв України невстановлена особа кинула у будівлю посольства РФ пляшку із запальною сумішшю та пошкодила стіну.

Вдруге пляшку кинули 8 квітня о 2:46, результат той самий – пошкоджено стіну.

Наразі ведеться розслідування.

Раніше вулиця Героїв України була безіменною – 9 березня 2022 року міська рада Вільнюса дала їй нинішню назву.

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